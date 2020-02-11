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Öğretmen olan eşinden boşandı, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Kartal'da boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı.
 11 Şubat 2020 19:15
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Öğretmen olan eşinden boşandı, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Kartal'da boşandığı eşi ve ailesi tarafından iddiaya göre çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğun görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, Yılmaz'ın başka insanlara umut olabilmesi için organlarını bağışlarken, eski damadının ölümüne sebep olan kayınpederin ise tutuklandığı öğrenildi.

Kartal'da yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı Fakat boşanmanın ardından eski karısı ve ailesi Yılmaz'a çocuğunu göstermiyordu. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti. O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz'ın başka insanlara umut olması için organlarını bağışladı. Öte yandan, eski damadını öldüren kayınpederin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, daha sonra tutuklandığı öğrenildi.

Oğlunu görmek umuduyla gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada öldürülen Adnan Yılmaz'dan geriye oğluyla çekildiği fotoğraf ve videolar kaldı.
İhlas Haber Ajansı
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