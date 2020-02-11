1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu teklifle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek'

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:- "Kanun teklifiyle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek"
 11 Şubat 2020 19:19
Yazdır
'Bu teklifle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek'

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, finansal piyasalara yönelik yenilikler içeren kanun teklifiyle mevzuatın Basel'e uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işsiz bir vatandaşın Hatay Valiliği önünde kendisini yaktığını anımsatarak, Meclis'in, vatandaşın ekonomik sorunlarına ilişkin tedbir alması gerekirken finansal kesimin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Paylan, öte yandan Türkiye ekonomisindeki en önemli sorunun güven olduğuna işaret ederek, vatandaşın dövizini bozmamasının nedeninin devlete güven duymamasından kaynaklandığını savundu.

Sektörü ilgilendiren bu yasa teklifinin Bankalar Birliği üst yönetimine çok geç iletildiğini ileri süren Paylan, teklifin, birçok önemli yetkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini iddia ederek, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye bankacılık sisteminin en önemli sorunlarının kur riski ve takipteki alacaklar olduğunu vurguladı.

Bankaların takipteki alacaklarının arttığına işaret eden Kalaycı, bu oranın kamu bankalarında düşük olduğunu kaydetti.

Kalaycı, bankacılık sektörünün krediler üzerinden aldığı ücret ve komisyonlardan elde ettiği karın arttığına dikkati çekerek, bunun önüne geçen düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mustafa Kalaycı, çek konusunda bir düzenlemeye gidilmesini de önerdi.

- "Sayın Albayrak'ın arazi almış olması bir ahlak meselesidir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, son dönemde kamu hesaplarında şeffaflığın giderek azaldığını savunarak, şartlı ödemelerin kamu hesaplarında takibinin mümkün olmadığını öne sürdü.

İşsizlik oranında Türkiye tarihinin en kötü döneminin yaşandığını söyleyen Tatlıoğlu, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin ana ekonomik göstergelerde çok olumsuz verilere sahip olduğunu belirtti.

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Tatlıoğlu, çevresel nedenlerle karşı oldukları bu projenin bir devlet projesi olmadığını, mega bir şehir projesi olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projenin kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi veya geçiş garantili sistemle finanse edilmesi hak değil, adalet değil. Bu projede 1 milyon 670 bin metrekare imar alanı söz konusu, 30 milyon metrakare alan el değiştirmiş. Yaklaşık 800 milyar liralık değer artışı ortaya koyuyor. Dönümü 10 bin lira olan yerlerin, 1 milyon lira, sonra da 10 milyon liraya gidişi söz konusu. Bu projenin, buradaki ranttan finanse edilmesi doğru. Kanal İstanbul Projesine geçiş garantili bir sistem getirmek, orada yatırım yapanların cebine vergilerle kaynak aktarmak anlamına geliyor. Sayın Berat Albayrak'ın oradan arazi almış olması da bir ahlak meselesidir."

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, kanun teklifinin bir torba yasa olmadığını, bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik teknik düzenlemeler içerdiğini, kanun teklifiyle mevzuatın Basel'e uyumlu hale getirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin, finans piyasalarında eksiklikleri olması nedeniyle 2018 yılı ağustos ayında kur ataklı bir saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Öztürk, "ABD Başkanı, açık tabirle 'canlarına okudum, yine okurum.' dedi. Bunu itiraf etti." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin söz konusu saldırının ardından swap limitlerini düzenleyerek açığını kapattığını da hatırlatan Öztürk, finansal piyasalara yönelik önlemlerin kanun teklifiyle hayata geçirileceğini dile getirdi.

- "Türkiye'ye Kuzey Kore gömleği giydirmeyin"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Partili Öztürk'ün sözlerine ilişkin "Eksikliği size söyleyeyim; 2018 yılında dış borçlarımız, GSYH'ye oran olarak rekor kırdı. Borç alan emir alır. Trump da borcu olana emri verdi. Yıllarca söyledik 'Bu kadar çok borç almayın.' diye ama bu olmadı." diye konuştu.

"Hükümetin bağımsız kurumları tetikçi olarak kullanarak finans piyasalarına müdahale ettiğini" iddia eden Öztrak, öte yandan "paralel hazine" olarak nitelendirdiği Varlık Fonu'nun borçlanma limitlerinin kanun teklifiyle kaldırıldığını da öne sürdü.

Teklifin manipulatif ve yanıltıcı işlemlere yönelik maddesinde, suç tanımı ile cezaların yer almadığını, bunların daha sonra BDDK tarafından belirlenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Öztrak, söz konusu suçların tanımlarının Meclis'te kabul edilecek yasalarla belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Faik Öztrak, "Türkiye'ye Kuzey Kore gömleği giydirmeyin." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İhlas Holding mudilerinin haklarını hala alamadıklarını ifade ederek, kanun teklifinde mağdurların sorunlarının çözümüne yönelik bir düzenlemeye yer verilmesini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
09 Şubat 2020 07:01		 Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
06 Şubat 2020 20:26
Banka ücret-komisyonlarında yetki MB'de olacak
06 Şubat 2020 16:30		 Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
06 Şubat 2020 12:04
İnternetten pompalı ve bıçak satışına yasak
06 Şubat 2020 07:37		 61 maddelik torba kanunun değerlendirilmesi
05 Şubat 2020 23:03
Gürültülü kamu ve özel işyerlerinde %5 engelli çalıştırılsın teklifi
05 Şubat 2020 00:07		 İmar Kanunu teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi
04 Şubat 2020 23:28
İYİ Parti: Bekçiler, ikamet ettikleri bölgede görev yapmasın
04 Şubat 2020 00:01		 Bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek
30 Ocak 2020 20:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Avukat'a hakaret eden gazeteci hakim karşısına çıktı20:13 - Polise 'Seninle uğraşacağım' diyen kadına soruşturma20:08 - 1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı20:04 - İl Emniyet Müdürü, çocuklarla kartopu oynadı20:00 - DSÖ, koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi19:35 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi19:31 - Kayıp bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek19:27 - Emekli öğretmen evinde ölü bulundu19:23 - MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi19:19 - 'Bu teklifle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek'
19:15 - Öğretmen olan eşinden boşandı, kayınpederi tarafından bıçaklandı19:11 - Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı19:07 - CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi19:03 - Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi18:57 - Valilikten hava kirliliği açıklaması18:49 - Süper beyinler evlerine dönüyor18:48 - Kaptan pilotu rahatsızlanan uçak, Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı18:44 - Bakar Akar, NATO Toplantısı'na katılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
İmamoğlu küfür için özür diledi
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmek planlanmalı
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Kamu lojmanlarını almak isteyenlere kredi imkanı
Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarım aç diyerek kendini yakan baba 4
sosyal medya tam bir çöplüktür 4
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 12
kadir şeker 2
beni peygamber gönderdi diyerek halkı dolandırmak 1
nick'in anlamı 1
yoldan çekilmek 2
eft ücretlerinin düşürülmesi 5
depremde en korunaklı il 2
asansörde oluşan ciddiyet 3
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam