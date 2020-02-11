'Bu teklifle mevzuatımız Basel'e uyumlu hale getirilecek'

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, finansal piyasalara yönelik yenilikler içeren kanun teklifiyle mevzuatın Basel'e uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, işsiz bir vatandaşın Hatay Valiliği önünde kendisini yaktığını anımsatarak, Meclis'in, vatandaşın ekonomik sorunlarına ilişkin tedbir alması gerekirken finansal kesimin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Paylan, öte yandan Türkiye ekonomisindeki en önemli sorunun güven olduğuna işaret ederek, vatandaşın dövizini bozmamasının nedeninin devlete güven duymamasından kaynaklandığını savundu.

Sektörü ilgilendiren bu yasa teklifinin Bankalar Birliği üst yönetimine çok geç iletildiğini ileri süren Paylan, teklifin, birçok önemli yetkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini iddia ederek, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye bankacılık sisteminin en önemli sorunlarının kur riski ve takipteki alacaklar olduğunu vurguladı.

Bankaların takipteki alacaklarının arttığına işaret eden Kalaycı, bu oranın kamu bankalarında düşük olduğunu kaydetti.

Kalaycı, bankacılık sektörünün krediler üzerinden aldığı ücret ve komisyonlardan elde ettiği karın arttığına dikkati çekerek, bunun önüne geçen düzenlemenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mustafa Kalaycı, çek konusunda bir düzenlemeye gidilmesini de önerdi.

- "Sayın Albayrak'ın arazi almış olması bir ahlak meselesidir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, son dönemde kamu hesaplarında şeffaflığın giderek azaldığını savunarak, şartlı ödemelerin kamu hesaplarında takibinin mümkün olmadığını öne sürdü.

İşsizlik oranında Türkiye tarihinin en kötü döneminin yaşandığını söyleyen Tatlıoğlu, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin ana ekonomik göstergelerde çok olumsuz verilere sahip olduğunu belirtti.

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Tatlıoğlu, çevresel nedenlerle karşı oldukları bu projenin bir devlet projesi olmadığını, mega bir şehir projesi olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projenin kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi veya geçiş garantili sistemle finanse edilmesi hak değil, adalet değil. Bu projede 1 milyon 670 bin metrekare imar alanı söz konusu, 30 milyon metrakare alan el değiştirmiş. Yaklaşık 800 milyar liralık değer artışı ortaya koyuyor. Dönümü 10 bin lira olan yerlerin, 1 milyon lira, sonra da 10 milyon liraya gidişi söz konusu. Bu projenin, buradaki ranttan finanse edilmesi doğru. Kanal İstanbul Projesine geçiş garantili bir sistem getirmek, orada yatırım yapanların cebine vergilerle kaynak aktarmak anlamına geliyor. Sayın Berat Albayrak'ın oradan arazi almış olması da bir ahlak meselesidir."

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, kanun teklifinin bir torba yasa olmadığını, bankacılık ve sermaye piyasalarına yönelik teknik düzenlemeler içerdiğini, kanun teklifiyle mevzuatın Basel'e uyumlu hale getirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin, finans piyasalarında eksiklikleri olması nedeniyle 2018 yılı ağustos ayında kur ataklı bir saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Öztürk, "ABD Başkanı, açık tabirle 'canlarına okudum, yine okurum.' dedi. Bunu itiraf etti." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin söz konusu saldırının ardından swap limitlerini düzenleyerek açığını kapattığını da hatırlatan Öztürk, finansal piyasalara yönelik önlemlerin kanun teklifiyle hayata geçirileceğini dile getirdi.

- "Türkiye'ye Kuzey Kore gömleği giydirmeyin"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AK Partili Öztürk'ün sözlerine ilişkin "Eksikliği size söyleyeyim; 2018 yılında dış borçlarımız, GSYH'ye oran olarak rekor kırdı. Borç alan emir alır. Trump da borcu olana emri verdi. Yıllarca söyledik 'Bu kadar çok borç almayın.' diye ama bu olmadı." diye konuştu.

"Hükümetin bağımsız kurumları tetikçi olarak kullanarak finans piyasalarına müdahale ettiğini" iddia eden Öztrak, öte yandan "paralel hazine" olarak nitelendirdiği Varlık Fonu'nun borçlanma limitlerinin kanun teklifiyle kaldırıldığını da öne sürdü.

Teklifin manipulatif ve yanıltıcı işlemlere yönelik maddesinde, suç tanımı ile cezaların yer almadığını, bunların daha sonra BDDK tarafından belirlenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Öztrak, söz konusu suçların tanımlarının Meclis'te kabul edilecek yasalarla belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Faik Öztrak, "Türkiye'ye Kuzey Kore gömleği giydirmeyin." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İhlas Holding mudilerinin haklarını hala alamadıklarını ifade ederek, kanun teklifinde mağdurların sorunlarının çözümüne yönelik bir düzenlemeye yer verilmesini istedi.