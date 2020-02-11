Kayıp bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek
|11 Şubat 2020 19:31
|Yazdır
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçinin ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine teşhis için KKTC'ye gidecek.
Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'yı (32) arama çalışması sürdürülüyor.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Avcı'yı arama çalışmaları kapsamında KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi geldi.
Cesedin Avcı'ya ait olma ihtimaline karşın, ekipler durumu Avcı'nın ailesine bildirdi.
Aile üyeleri, teşhis için KKTC'ye gidecek.
Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ekiplerinin kendisini arayarak KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisini verdiğini söyledi.
Avcı, bu gece kardeşi ve arkadaşlarıyla teşhis için gideceğini bildirdi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
11 Şubat 2020 19:27
|Öğretmen olan eşinden boşandı, kayınpederi tarafından bıçaklandı
11 Şubat 2020 19:15
|Orman muhafaza memuru'na 'orman ürünlerinin kaybolması' soruşturmasında tutuklama
11 Şubat 2020 18:39
|FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı
11 Şubat 2020 17:18
|Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu
11 Şubat 2020 16:43
|Kazada yaralanan Merve öğretmen hastanede hayatını kaybetti
11 Şubat 2020 16:35
|Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
11 Şubat 2020 16:12
|Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak tutuklandı
11 Şubat 2020 16:03
|'Fatura ödeme' bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
11 Şubat 2020 15:04
|Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü
11 Şubat 2020 14:21