İl Emniyet Müdürü, çocuklarla kartopu oynadı
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya gelip kartopu oynadı.
|11 Şubat 2020 20:04
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