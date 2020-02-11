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1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı

Diyarbakır'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan B.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi açığa alındı.
 11 Şubat 2020 20:08
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1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı

Diyarbakır'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Öğretmenevi Müdürü Yunus M. ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan B.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi açığa alındı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Öğretmenevi Müdürü Yunus M. ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan B.'nin da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp bırakılan ve aralarında Öğretmenevi Müdürü Yunus M. ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan B.'nin de bulunduğu 19 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Valilik tarafından açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alınan memurlar hakkında işlem başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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