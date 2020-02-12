SGK, emeklilik onaylarını elektronik ortamda bildirecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik onaylarını kamu kurumlarına elektronik ortamda bildirecek.

Bilindiği üzere, 2012 yılında yürürlüğe konan tebliğ ile birlikte kamu idarelerinde çalışan tüm memurların hizmet kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen Hizmet Takip Programına (HİTAP) aktarılmaktadır.

Hizmet kayıtlarının girilmesinden sonra 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren emeklilik işlemleri elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeye başlanmıştır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, bazı kurumların emeklilik evraklarını HİTAP üzerinden gönderdikten sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) veya posta yoluyla fiziki olarak ayrıca gönderdikleri tespit edilmiştir,

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ve aşağıda yer alan duyuruda; emeklilik onaylarının HİTAP üzerinden gönderilmesinin yeterli olduğu, kurum tarafından emeklilik işlemleri sonuçlandırılan memurların, bugüne kadar posta yolu ile gönderilmekte olan emeklilik onayına dair kurum mektuplarının artık HİTAP üzerinden idarelere iletileceği duyurulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu açıklama sonrasında, emeklilik işlemlerinde posta işlemleri bütünüyle kaldırılmıştır.

4/1-(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN (KAMU GÖREVLİLERİNİN) EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİN SONUÇLANMASINA İLİŞKİN KURUM MEKTUPLARININ HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile kamu görevlilerinden, tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alınmasına başlanmıştır.

HİTAP, kamu idarelerince 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak internet üzerinden web, toplu veri veya manuel veri gönderim yöntemleriyle Kurumumuza aktarılmaktadır. Ayrıca, bu Program sigortalıların sisteme girilen verileri esas alınarak toplam hizmet süreleri ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespitini de yapmaktadır.

Diğer taraftan, emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması programın nihai amaçlarından biri olarak görülmüştür. Bunun üzerine, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinin, HİTAP üzerinden gönderilecek elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak yürütülmesi işlemlerine 15/09/2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu süreç kurumlarımızın önemli bir bölümü tarafından kullanılmaktadır.

Ancak, bazı kurumların emeklilik evraklarını HİTAP üzerinden göndermeleri sonrası KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) veya posta yoluyla fiziki olarak ayrıca gönderildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede HİTAP üzerinden Kurumumuza elektronik olarak gönderilen emeklilik belgelerinin diğer kanallar (KEP ve Posta gibi) ile ayrıca gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu defa, Kurumumuz tarafından emeklilik işlemleri sonuçlandırılan 4/1-(c) sigortalıların, bugüne kadar posta yolu ile gönderilmekte olan emeklilik işlem sonuçlarının özlük dosyalarına işlenmesi amacıyla düzenlenen kurum mektupları, ilgili kurumlara HİTAP üzerinden elektronik olarak gönderilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan, HİTAP üzerinden elektronik olarak gönderilen kurum mektuplarının söz konusu gönderim süresince bağlı olarak ayrıca posta ile gönderilmeyeceği ve bu uygulamaya ilişkin sorunlar hakkında hitap_emeklilik@sgk.gov.tr e-posta adresi ile iletişime geçilebileceği hususu, Önemle duyurulur.