İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi
|11 Şubat 2020 20:43
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İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin amacı İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmek.
Polis memurlarına 4 saatlik eğitim verilecek
İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretildi.
İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.
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