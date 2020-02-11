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Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada iki tutuklama

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı.
 11 Şubat 2020 20:58
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Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada iki tutuklama

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINAN REŞAT ELGİN TUTUKLANDI

Reşat Elgin, 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde Yalova Belediyesi'nin otoparkında aracına binerek firar etmiş, 8 Şubat 2020 tarihinde Denizli'de yakalanmıştı.

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DHA
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