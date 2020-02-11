Başhekim ile kavga eden müdür açığa alındı
|11 Şubat 2020 21:08
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Denizli Valiliği, Denizli Devlet Hastanesinde başhekim ile destek ve kalite müdürünün darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi olmasına ilişkin idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Valilik, yerel ve ulusal basında yer alan "Denizli Devlet Hastanesinde başhekim ve birim müdürünün darp iddiaları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Denizli Devlet Hastanesinde 10 Şubat 2020 tarihinde destek ve kalite müdürü H.S. ile başhekim Uz. Dr. M.E. arasında meydana gelen, yerel ve ulusal basında yer alan kavga olayı ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı. Konu hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından, valiliğimiz tarafından Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan destek ve kalite hizmetleri müdürü H.S'nin sözleşmesi, 663 sayılı KHK uyarınca Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğu hizmet sözleşmesinin 11. maddesi 5. fıkrası gereğince askıya alınmıştır."Başhekim ve birim müdürüne darp soruşturması
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