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Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir müzikholde çıkan kavgada, tabancayla vurularak yaralanan 2 kişiden biri olan Ali Duran'ın (38), göğüs bölgesine gelen kurşunun cebindeki cep telefonuna isabet ettiği ortaya çıktı.
 11 Şubat 2020 21:13
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Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Muğla - Fethiye Karayolu üzerindeki Yerleşen Mahallesi'ndeki bir müzikholde, 8 Şubat Cumartesi saat 23.30 sıralarında, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde otel ve tur teknesi işleten Kenan Tufan ile Bora Seçer arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tufan, belinden çıkardığı tabancayı Seçer'e ateşledi. Seçer, karnından yaralandı.

Seken kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Ali Duran'ın boynuna, diğeri de montunun sol cebindeki cep telefonuna isabet etti.

Yaralılardan Bora Seçer Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Ali Duran Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kenan Tufan, tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgayı ayırmak isterken yaralanan Ali Duran'un Tufan'ın yanında su sporları elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.
DHA
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