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750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı

Melih Gökçek'in "Ankara'ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ve 750 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu.
 11 Şubat 2020 21:28
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750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Başkent'e yılda 10 milyon turist getirecek. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz" deyip milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu.

BEKÇİ DIŞINDA KİMSE KALMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, demir yığını haline dönüşen Ankapark'a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100'ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı.

KİRALAYAN ŞİRKET İŞÇİLERİNE MAAŞ ÖDEYEMİYOR

20 Mart 2019'daki açılışından altı ay sonra sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankapark'a, bilet ücretleri düşürülmesine rağmen ilgi olmadı. Parkı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaş ödeyemez hale geldi.

750 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir süre önce yaptığı açıklamada "Ankapark 750 milyon dolara mal oldu, batıyor" demişti.
Sözcü
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