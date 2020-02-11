1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Drone uçuranlar dikkat! Cezası dudak uçuklatıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sivil havacılık alanında verilecek cezaları ve insansız hava araçlarını (İHA) kurallara aykırı uçuranlara uygulanacak para cezalarını belirledi.
 11 Şubat 2020 21:58
Yazdır
Drone uçuranlar dikkat! Cezası dudak uçuklatıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı.

Buna göre, kanunun, ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası 3 bin 182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek.

Kanunun ruhsata uyma zorunluluğu, uçuş tarifeleri, sicil kayıtlarına ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlarla Genel Müdürlüğün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İHA cezaları

Tebliğle insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi.

Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişiler ile Genel Müdürlüğün İHA'larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 ilimizde eğitime kar engeli
11 Şubat 2020 22:03		 İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi
11 Şubat 2020 20:43
Müze kartın fiyatı değişmeyecek
11 Şubat 2020 18:41		 Üniversiteden mevzuata aykırı şoför ilanı!
11 Şubat 2020 15:22
TEB'den 'bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılacağı' iddialarına ilişkin açıklama
11 Şubat 2020 15:07		 Antalya'da 112'yi gereksiz arayanlara para cezası
11 Şubat 2020 14:50
MB'den ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması
11 Şubat 2020 14:12		 DPB'nin internet sitesi kapandı!
11 Şubat 2020 11:53
'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
11 Şubat 2020 11:50		 Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi
11 Şubat 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı
İmamoğlu küfür için özür diledi
Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmek planlanmalı
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beğenmemek 4
Huzur veren şeyler 9
yoldan çekilmek 2
Simpson kehanetleri 2
parazit 3
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 3
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 1
lanet 2
reklamın bitmesine 5 saniye kalan reklamı atla sekmesi 2
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam