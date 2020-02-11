1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiası yalanlandı

Karşıyaka mahallesi sakini Gaffure Aşık:- "Suyumuzu da odunumuzu da kömürümüzü de getiriyorlar"- Mahalle sakini Ali Timuştek:- "Devletimiz arkamızda, sırtımızda"
 11 Şubat 2020 22:08
Yazdır
Depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiası yalanlandı

Bazı internet sitelerinde Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nde depremzedelere yardım ulaşmadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karşıyaka Mahallesi'ndeki depremzedelere yardım ulaşmadığı yönünde bazı internet sitelerinde çıkan haberin doğru olmadığı anlaşıldı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş, mahallede ağır hasarlı evlerin çok fazla olmadığını söyledi.

Mahalledeki bazı vatandaşların çadırda kaldığını, bazılarının ise gelen yardımları aldıktan sonra tekrar evlerine döndüğünü belirten Demirbaş, Kızılay ve AFAD ekiplerinin gıda kolileri dağıttığını bildirdi.

Demirbaş, depremin ardından devletin vatandaşlara her türlü yardımı yaptığını vurguladı.

- "Devlet her türlü arkamızda"

Mahalle sakinlerinden Gaffure Aşık da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirtti.

Mahallede kurulan çadırlarda kaldıklarını aktaran Aşık, "Burada da çok şükür sabah öğlen akşam yemeklerimiz geliyor. Devletimiz odunumuzu kömürümüzü yolluyor, sobamızı verdi. Soğuktan bir nebze de olsa kurtulduk. Aç açıkta kalmadık. İhtiyacımızı söylüyoruz. Suyumuzu da odunumuzu da kömürümüzü de getiriyorlar. Bu konuda devlet her türlü arkamızda." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İrfan Gezerer ise çadır alanından sorumlu yetkililere sorunlarını ilettiklerinde çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

Gezerer, yapılan yardımlarla ilgili şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Yardımımızı alıyoruz. Çadırımız olsun, battaniyemiz olsun, gıda olsun her şeyimizi aldık."

- "Çok şükür bizi darda bırakmadılar"

Ali Timuştek ise evinin hasarlı olması nedeniyle çadırda kaldığını dile getirdi.

Timuştek, "Çok şükür bizi darda bırakmadılar. Yardım ettiler. Devletimiz arkamızda, sırtımızda." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fırsatçılar işbaşında: 30 TL'lik maske 300 TL oldu
11 Şubat 2020 22:38		 24. Dönem Osmaniye Milletvekili hayatını kaybetti
11 Şubat 2020 22:33
2 şehit, 2 yarım kalmış hikaye!
11 Şubat 2020 22:28		 'Tosuncuk'un aylık geliri 1 milyon TL!
11 Şubat 2020 21:53
Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler
11 Şubat 2020 21:23		 İnterneti en çok kadınlar mı kullanıyor, erkekler mi?
11 Şubat 2020 21:18
Pilotun rahatsızlandığı uçuşun ses kayıtları ortaya çıktı
11 Şubat 2020 21:03		 İl Emniyet Müdürü, çocuklarla kartopu oynadı
11 Şubat 2020 20:04
Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
11 Şubat 2020 19:11		 Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi
11 Şubat 2020 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'na 8844 kişilik alım için tercih tarihleri netleşti
1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı
İmamoğlu küfür için özür diledi
Ceza yazan polise kızdı: Seninle çok pis uğraşacağım
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmek planlanmalı
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Damat istifa 1
Gran Torino 1
the invention of lying 2
bardak 2
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 3
yeşim meltem şişli 2
kadına şiddet 3
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 2
öylece bakakalmak 2
waffle 5
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam