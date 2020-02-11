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2 şehit, 2 yarım kalmış hikaye!

Suriye'de Esed rejiminin saldırısı sonrası şehit düşen Uzman Onbaşı Enes Alper'in evlilik yolunda olduğu ve daha yeni nişan yaptığı öğrenildi. Enes'in silah arkadaşı şehit İbrahim Albayrak'ın da aynı kaderi paylaştığı öğrenildi.
 11 Şubat 2020 22:28
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2 şehit, 2 yarım kalmış hikaye!

Suriye'deki şehit haberleri herkesin yüreğini yaktı. İdlib'de şehit olan askerlerimizden İbrahim Albayrak ve Enes Alper'in yeni nişan yaptığı, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Suriye'de Rusya'dan destek alan Esed rejimi, ikinci kez Türk askerlerini hedef aldı. Kalleş saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Saldırıya misliyle yanıt veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 101 rejim askerini öldürdü.Rejimin saldırısında şehit olan askerlerimizden geriye acı hikayeler kaldı.

ENES EVLİLİK YOLUNDAYDI

Şehitlerimizden Uzman Onbaşı Enes Alper'in, 1 ay önce nişanlandığı ve önümüzdeki aylar için evlilik planları yaptığı öğrenildi. Şehit olan askerlerimizden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın da acı bir hikayesi var.

YAZA DÜĞÜNÜ VARDI

İbrahim Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu cenazeye giderken, İbrahim Albayrak'ın şehit olduğu haberini aldı. Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayları için düğün planı yaptığı öğrenildi.
Memurlar.Net
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