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MHP eski Milletvekili Türkoğlu vefat etti

24. Dönem Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi İYİ Partili Lütfü Türkkan duyurdu.
 11 Şubat 2020 22:33
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MHP eski Milletvekili Türkoğlu vefat etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan duyurdu. Türkkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. Dönem Osmaniye Milletvekili, Muhterem dostum Hasan Hüseyin Türkoğlu'nu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, camiamıza sabır diliyorum."

Öte yandan Türkoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türkoğlu'nun ölüm haberinin ardından siyasi isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "İYİ Parti Kurucular Kurulu üyemiz, değerli yol arkadaşım, 24. dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm partimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener'in yanı sıra Selçuk Özdağ, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu gibi isimler de başsağlığı mesajlarını paylaştı.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU KİMDİR?

1968 Doğumlu olan Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1979 yılında ilkokulu, 1982 yılında ortaokulu ve 1985 yılında Düziçi Öğretmen Lisesini bitirdi. Lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 1989 yılında yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1990 yılında Adana kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1992-1993 yılları arasında İngiltere'de yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı. 1991 Yılından itibaren sırasıyla Karacasu, Kıbrısçık Kaymakam Vekillikleri, Yavuzeli, Nazımiye, Besni Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. 2001 Yılında İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne, daha sonra Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2002 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve daha sonra da Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Milli Güvenlik Akademisinden 59.dönem müdavimi olarak başarıyla mezun oldu. 2008 Haziran ayından itibaren Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. TBMM 24. Dönem Osmaniye milletvekili görevini üstlenen Türkoğlu, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesidir. Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
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