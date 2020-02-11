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Kayıp 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu
Samsun'da hakkında kayıp başvurusu bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
|11 Şubat 2020 22:48
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Samsun'da hakkında kayıp başvurusu bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M, 25 Ocak'ta kızı Merve K'nin (14) "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek polise başvurdu.
Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Yeşildere Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Merve K, söz konusu adreste bulundu.
Ekipler, ikamet sahibi İrfan Y. (48) ile yanında bulunan Mahire T'yi (24) gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Gazi Polis Merkezine götürüldü, Merve K. ise Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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