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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 122 araç trafikten men edildi.
 11 Şubat 2020 23:21
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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 40 gibi büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 7-8 Şubat'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde 10 bin 351 hız ihlalinin tespit edildiği ve ceza verildiği aktarıldı.

122 aracın trafikten men edildiği, 7 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, toplam 11 bin 135 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, denetimlerin sürekli olacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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