Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

HASTALIKTA REFAKAT SORUNUNU KİM ÇÖZECEK? Devlet memuru, çocuğu, eşi, ana babası hastalığında, hastanede veya evde refakat etmek zorunda kalabilmektedir. Ancak bu halde kanuna dayalı bir izin bulunmamaktadır. Yasal bir düzenleme yapılarak idarecilerin insafına bırakılan bu alanın düzenlenmesi gerekmektedir.