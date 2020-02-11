1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Coronovirüs, incire olan ilgiyi arttırdı

"Kuru incir, virüslerden korunmak için en etkili gıdaların başında geliyor"
 11 Şubat 2020 23:37
Yazdır
Coronovirüs, incire olan ilgiyi arttırdı

Bağışıklık sistemine güçlendirici etkisi ile bilinen ve anne sütünden sonra en faydalı besinler arasında yer alan kuru incire olan ilgi, coronovirüs vakasından sonra daha da arttı. Bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile tüketmeye başladığı kuru incirin vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyonlara karşı da tüketenlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan ve insanları tedirgin eden coronavirüs hakkında çeşitli şeyler konuşulurken, insanların virüslere karşı mücadelenin önemine ve doğal beslenmeye daha çok özen göstermeye başladığını belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, özellikle yabancıların bu konuda inciri daha iyi tanıdığını belirtti. Damak tadının yanında şifa kaynağı olan kuru incirin kutsal kitaplarda da yer alan bir meyve olduğunu belirten Demirayak, "Virüslerden korunma yöntemlerinin başında bağışıklık sistemimizin güçlü olması gelmektedir. İncir, bağışıklık sistemi virüslere karşı vücudumuzu adeta bir kalkan gibi korur. Pek çok kişi muhteşem damak tadından dolayı incir tüketir ama artık şifa niyetine de tüketenlerin sayısı her geçen gün artıyor" dedi.

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın ve çevresindeki ürünleri işleyip dış pazara satan firmaların başında gelen Ufresh firmasının üretim müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak "Tıp bilimi geliştikçe incir ve zeytinyağının değeri daha da artıyor. Kuru incir; içerdiği lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dolayısıyla vücudumuzun doğal koruyucusu niteliğindedir. Ayrıca potasyum kaynağı olmasının yanında B2, B3, B6 ve K vitaminlerini de çok fazla içermesi nedeniyle vücudumuzda birçok hastalığa karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Hatta pek çok kişi kuru inciri tarif ederken 'anne sütünden sonra en faydalı besin' ifadesini kullanır. Virüslerin çok konuşulduğu bu günlerde, bilinçli olarak beslenenler kuru incir tüketimini arttırdı" diyerek vücudun kuru incir tüketildiğinde virüslere karşı daha etkili bir savaş verdiğini ileri sürdü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda sahtekarlarına göz açtırılmayacak
10 Şubat 2020 08:10		 Çaydaki gıda boyası hilesi nasıl tespit edilir?
08 Şubat 2020 16:08
'Toplu Beslenme Rehberi' geliyor
07 Şubat 2020 10:45		 Karatay: Korona bir viral enfeksiyon, korkulacak bir şey yok
05 Şubat 2020 19:50
Balın sahte olduğunu sadece laboratuvarda anlamak mümkün
03 Şubat 2020 11:02		 5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek
02 Şubat 2020 15:23
Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor
30 Ocak 2020 20:53		 Göz sağlığı için A vitamini tüketin
23 Ocak 2020 22:16
Ustalar Dönere standart istiyor
23 Ocak 2020 07:46		 Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
22 Ocak 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:29 - 16 ilimizde eğitime kar engeli00:23 - Esad rejime ait helikopter düşürüldü00:07 - Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk üçe girdi00:04 - 12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor00:02 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış23:43 - Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor23:37 - Coronovirüs, incire olan ilgiyi arttırdı23:31 - Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak23:26 - Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri
23:21 - Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı23:16 - Muş'ta 223 güvenlik korucusu göreve başladı23:11 - Bakan Akar'dan NATO ve Avrupa'ya İdlib çağrısı23:06 - İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi23:00 - Hasta sevk eden ambulans kaza yaptı: 1'i hemşire, 2 yaralı22:53 - Uzman çavuş ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti22:48 - Kayıp 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu22:43 - Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Esad rejime ait helikopter düşürüldü
12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor
Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk üçe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Franz Kafka 1
asansörde oluşan ciddiyet 2
yoldan çekilmek 2
beni peygamber gönderdi diyerek halkı dolandırmak 2
beğenmemek 4
Gran Torino 1
Kuran kursunda bir tuglasi olana cennette bir ev verilecektir 6
iş yerinde her gelenle çay içme hastalığı 2
doktorun yazdığı ilaçları eczanede öğrenmek 2
ütopya 3
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam