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Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor

Sezaryen yöntemiyle doğumda verilen anestezinin hastanede tedaviyi gerektiren doğum sonrası depresyona yakalanma riskini artırdığı ortaya çıktı.
 11 Şubat 2020 23:43
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Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor

Sezaryen yöntemiyle doğumda verilen anestezi, hastanede tedaviyi gerektiren doğum sonrası depresyona yakalanma riski ile kendi kendine zarar verme ve intiharla ilgili düşünceleri artırıyor.

"Journal of Anesthesia ve Analgesia" isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, ABD'deki Columbia Üniversitesinde görevli araştırmacılar, çalışma kapsamında New York'taki devlet hastanelerinde 2006 ila 2013 yıllarında sezaryen ile doğum yapan 428 binden fazla kadının taburcu kaydını inceledi.

Araştırmacılar, bu doğumlardan yüzde 8'inin genel anesteziyle yapıldığını kaydetti. Bunların yüzde 3'lük kısmı olan 1158'inin doğum sonrası ağır depresyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını aktaran araştırmacılar, bunların da yüzde 60'ının hastaneden ilk taburcu edildikten yaklaşık 164 gün sonra tekrar hastanede tedaviye alındığını ifade etti.

Araştırmacılar, genel anestezinin lokal anesteziye göre, doğum sonrası depresyonu yüzde 54, intiharla ilgili düşünceleri ve kendi kendine zarar verme riskini de yüzde 91 artırdığı sonucuna ulaştı.

ABD'de son 15 yılda doğum sonrası depresyon oranı 7 kat arttı ve her yıl 550 bin civarında vaka kaydediliyor.
Anadolu Ajansı
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