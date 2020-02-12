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12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
 12 Şubat 2020 00:04
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12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış törenine katılacak.

(TBMM/13.00)

2- AK Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek, Toplumsal Cinsiyet Bakanı Elizabeth Phiri ile görüşecek, bazı STK'lere ziyaretlerde bulunacak ve Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Zambiya)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilecek Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Orhan Tavlı ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da bulunduğu milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Çanakkale heyetini kabul edecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Tarih ve Gelecek" konulu söyleşiye katılacak.

(Ankara/15.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Tiran)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Suriye sınır hattındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

3- Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen hafta çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/13.30/18.45/20.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma karşılaşacak.

(Ankara/19.00/İstanbul/21.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşacak.

(Hatay/18.00)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında C Grubu'nda Halkbank, Belçika temsilcisi Greenyard'a konuk olacak.

(Maaseik/22.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçlarında Arkas Spor, Almanya temsilcisi United Volleys'i ağırlayacak. Galatasaray HDI Sigorta ise Romanya'nın CSM Arcada takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/Galati/19.00)

7- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Spor Toto, Polonya temsilcisi Aluron Virtu CMC Zawiercie'yi konuk edecek.

(Ankara/18.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Atlasglobal Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/Aydın/14.00/İstanbul/14.00/16.30/17.00/18.30)

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

10- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, Beşiktaş Aygaz'ı ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

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