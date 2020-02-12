1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esad rejime ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esed rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter düşürüldü.
 12 Şubat 2020 00:23
Yazdır
Esad rejime ait helikopter düşürüldü

Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait 2 tankı imha ederken, 1 tank ve 1 adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, ay başında Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi ve Neyrab ve Afis'in de aralarında olduğu bazı köylere hakim olmuştu.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar'dan NATO ve Avrupa'ya İdlib çağrısı
11 Şubat 2020 23:11		 Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
11 Şubat 2020 22:43
Suriye sınırına askeri sevkiyat
11 Şubat 2020 21:48		 ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi
11 Şubat 2020 19:35
MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
11 Şubat 2020 19:23		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
11 Şubat 2020 19:07
Bakar Akar, NATO Toplantısı'na katılacak
11 Şubat 2020 18:44		 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı
11 Şubat 2020 16:55
Bahçeli'den yerel seçimde en yüksek oy alan belediye başkanına hediye
11 Şubat 2020 15:59		 Koronavirüs tespitinde 'yerli kit' kullanılıyor
11 Şubat 2020 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:29 - 16 ilimizde eğitime kar engeli00:23 - Esad rejime ait helikopter düşürüldü00:07 - Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk üçe girdi00:04 - 12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor00:02 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış23:43 - Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor23:37 - Coronovirüs, incire olan ilgiyi arttırdı23:31 - Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak23:26 - Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri
23:21 - Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı23:16 - Muş'ta 223 güvenlik korucusu göreve başladı23:11 - Bakan Akar'dan NATO ve Avrupa'ya İdlib çağrısı23:06 - İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve komando takviyesi23:00 - Hasta sevk eden ambulans kaza yaptı: 1'i hemşire, 2 yaralı22:53 - Uzman çavuş ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti22:48 - Kayıp 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince bulundu22:43 - Bankacılık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Esad rejime ait helikopter düşürüldü
12 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Sezaryendeki anestezi doğum sonrası depresyon riskini artırıyor
Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk üçe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eft ücretlerinin düşürülmesi 5
orospu 2
Wuhan virüsü 1
abdülhamit han 4
yeşim meltem şişli 2
sözlük yazarlarına ziyafet 12
aşk acısını dindirmenin yolları 2
beni peygamber gönderdi diyerek halkı dolandırmak 2
Amores Perros 1
yoldan çekilmek 2
SON İLANLAR
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam