Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
|12 Şubat 2020 06:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları yeniden belirlenirken, Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ise Evrencik Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
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