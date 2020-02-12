Pentagon'dan teröre skandal bütçe

Raporun Irak ve Suriye bölümünde, terör örgütü PKK/YPG için 200 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı görüldü.

Bütçede, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Sözde DEAŞ ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi. Diğer taraftan 200 milyon doların ise terör örgütü YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği sözde "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" için kullanılacağı belirtildi. ABD şu anda Suriye'de YPG/PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde "Muğavir et-Tavra" adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.