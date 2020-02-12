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Uçakta kemer takmayan bedelini de ödeyecek!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranında yüzde 22,58 artırdı.
 12 Şubat 2020 07:10
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Uçakta kemer takmayan bedelini de ödeyecek!

Buna göre, kural tanımaz yolcuya verilecek idari para cezası 2 bin 603 lira olacak. Bu ceza, uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, emniyet kemerini takmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular ya da kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin memurunun görevini yapmasını güç kullanarak engelleyen, hakaret eden, sözlü tacizi sürdüren, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyen ve bu şekilde uçuş kurallarını ihlal edenlere uygulanacak.

İHA kullanıcılarına yönelik cezalar da artırıldı. Buna göre kayıt yaptırmayan İHA sahiplerine 9 bin 13 lira ceza kesilecek. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak. Kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişilere 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Öte yandan balonlara kapasitenin üzerinde yolcu alan işletmelere 17 bin 361 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranında yüzde 22,58 artırdı.

Memurlar.Net
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