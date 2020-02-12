9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
|12 Şubat 2020 07:46
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Bursa'da akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis, komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine eve giden polis, ailesiyle birlikte yaşayan Suriyeli Muhammet Hüseyin'i ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU
Bursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.
BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA
Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babasını ve üvey annesini gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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