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Mahalle savaşçısı Dursun Boran

Büyükçekmece'deki Alkent 2000'de, bin dolarlık aidat, vatandaşı isyan ettirdi. Yargıtay, "Mahallelerde aidat olmaz" diyen gazeteci Dursun Boran'ı haklı buldu. Ancak site yönetimi aidat toplamayı sürdürüyor. Boran da soruyor: "Bu paralar kimin cebine gidiyor?
 12 Şubat 2020 08:00
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Mahalle savaşçısı Dursun Boran

İstanbul Büyükçekmece'de daha önce site olan ancak 20 yıl önce mahalle olmasına rağmen hala site gibi yönetilen Alkent 2000'de yıllardır aylık bin dolar aidat ödeyen vatandaşlar, yaşadıklarına isyan ediyor. Bunlardan biri de mahalle sakini gazeteci Dursun Boran. Site yönetimi ve Büyükçekmece Belediyesi'ne açtığı sayısız dava nedeniyle adeta "mahalle savaşçısı" gibi hakkını arayan Duran, "Burası site değil mahalle. Mahallelerde aidat toplanılmaz" diyerek konuyu yargıya taşıdı. Yargıtay, son noktayı koydu ve aidat toplanamayacağını hükmetti.

SABAH olarak aidat isyanının yaşandığı yerde bölgenin nabzını tuttuk. Alkent 2000 Mahallesi'ne girdiğimizde bizi özel güvenlik kulübeleri karşılıyor. Buranın birçok yerinde dubalar, bariyerler var. Burası bir mahalleden çok siteye benziyor. Bine yakın lüks villanın olduğu mahallenin bir de muhtarı var. İlçedeki 24 mahalleden sadece biri. 1987'de site olarak kuruldu. Büyükçekmece Belediyesi'nin 24 Ekim 2000 tarih 9 sayılı meclisi kararıyla mahalle oldu. 3 Haziran 2001'deki seçimde muhtar bile seçildi. Mahalle statüsü kazandı ama hala site gibi yönetiliyor. 2003'te buraya taşınan gazeteci Dursun Boran, sitenin mahalleye dönüştüğünü belgeleriyle ortaya koydu. Her ay bin dolar aidat toplanmasına isyan eden Boran konuyu yargıya taşıdı. Boran, "Mahallede toplu yapıya geçilmemiş. 'Toplu yapıya geçilmemiş' demek ' kat mülkiyeti olmaz' demek. Kat mülkiyeti kanunu yoksa yönetim planı olmaz. İşletme projesi olmaz, aidat olmaz" dedi. Boran, o günden bu yana tek kuruş aidat ödemedi. Hakkında sayısız icra takibi başlatıldı. Yine de geri adım atmadı.

20 YILDA 250 MİLYON DOLAR

Bugüne kadar 200 suç duyurusunda bulundu. Bir avukat gibi çalışıyor. 51 dava ile uğraşıyor. Evine haftada 3-4 tebligat gelen Dursun Boran, "Emniyet müdürlüğü diyor ki, 'Biz mahallede 24 saat güvenliği sağlıyoruz.' BEDAŞ da 'Bütün cadde ve sokakların lambalarını aydınlatıyorum' diyor. Peki biz niye aidat ödeyeceğiz. Burada bine yakın ev var. Ayda bin dolar, senede 12 bin dolar aidat adı altında haraç toplanıyor. 20'nci yıla girdik. Toplanan para 250 milyon doları geçti. Bu kanunsuz toplanan para kimin cebine giriyor. Asgari ücretin kaç katı haraç gibi aidatlar yüzünden 200 civarında villa satılık, alan yok" şeklinde konuştu.

YARGITAY: AİDAT TOPLANAMAZ

Öte yandan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, 2018'de aidatlarla ilgili son noktayı koydu. Yüksek yargı, "Alkent 2000 site değil mahalle. Birden fazla parsel üzerine kurulu yerde toplu yapıya geçilmez. Kat mülkiyeti hükümlerinin değil genel hükümlerin uygulanması gerekir" diyerek aidat toplanmamasına hükmetti.

Ancak Boran'ın hukuk mücadelesi yine de bitmedi. Mahalledeki 30 civarında kamu yolu girişlerine konan, projede olmayan, kaçak bariyerler, bekçi kulübeleri TBMM de soru önergesi bile oldu.

CHP'Lİ BAŞKAN GÖREVDEN ALINSIN

Dursun Boran, Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında mahallede 30 kamuya terk cadde ve sokağa kaçak, projede olmayan bariyer, güvenlik kulübesi konmasına göz yumduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Boran, Akgün'ün görevden alınmasını, tutuklu yargılanmasını ve belediyeye kayyum atanmasını da talep etti.

Gül KİREKLO
Sabah
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