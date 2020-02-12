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WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı, emekliler e-devlet'e akın etti

36 TL isyanı! WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı, emekliler e-devlet'e akın etti
 12 Şubat 2020 08:26
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WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı, emekliler e-devlet'e akın etti

'Böyle bir derneğin adını bile duymadık'

Maaşlarından her ay Türkiye Emekliler Derneği'ne aylık 3 TL aidat kesildiğini öğrenen bazı emekliler, 'Böyle bir derneğin adını bile duymadık' diyor.

Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine 'e-devlete akın eden emekliler, sosyal medya ve şikayet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı.

SGK da iddiaları reddederek, "Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa, kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz" bilgisini verdi.

Milliyet'ten

Cihat Aslan'ın haberine göre: Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada annesinin üyesi olmadığı Türkiye Emekliler Derneği adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 36 TL'lik bir kesinti yapıldığını öne süren kullanıcı, "Annem böyle bir derneğin adını bile duymadığını söyledi. Annem adına sahte imzayla dernek üyeliği 1996 yılında başlatılmış ve biz o gün bugündür adını bile duymadığımız bu derneğe boşuna para ödemişiz" ifadelerini kullandı.

Binlerce emekli e-devlet sayfasına akın etti

Bu mesaj üzerine endişelenen binlerce emekli, Türkiye Emekliler Derneği'ne üye olup olmadıklarını ve maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını öğrenmek için e-devlet'e akın etti.

Şikayet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Annesinin maaşından yapılan kesintiyi yeni öğrendiklerini belirten Yusuf Çiftçi, "1993 yılında emekli olan annemin ömrü boyunca üye olduğu hiçbir dernek yok. O dönem emekli olanlara imzalatılan bazı evrakların arasında bunu da imzalatmışlar diye düşünüyoruz" dedi.

Şikayetlerin artması üzerine Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), söz konusu durum ile ilgili açıklama yaptı. Hiç kimsenin kendi rızası dışında derneğe üye yapılmadığını belirten TÜED, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir sivil toplum kuruluşu; kişilerin bilgisi olmadan ve şahısların başvurularını bizzat almadan onları üye kaydedemez. Bu yasal olarak mümkün olmadığı gibi alenen suç teşkil eder. Derneğimizin aidatı ayda sadece 3 TL'dir ve bütün üyelerimiz bu gerçeği bilmektedir. Asılsız iddialarla sürdürülen bu tahrik açıkça suç unsurları içermekte ve saygın bir kuruluşu karalama kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kesintileri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise Milliyet'e yaptığı açıklamada, iddiaları reddetti: "Böyle bir kesinti yok. Whatsapp gruplarında profesyonelce hazırlanan bir karalama operasyonudur. Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz, çıkamaz." Aile Bakanlığı da emekli maaşlarının bir muvafakat ile kesilebileceğini belirtti.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: "Üye olduğunu ve kesinti yapıldığını iddia eden emekliler, bizzat üye olmadıkları kanaatinde oluyorlarsa üye kayıt formundaki imzanın kendilerine ait olup olmadığının tespitini ve sahte imza söz konusu ise gerekli cezai işlemin uygulanması için faillerin tespit edilmesi için haklarında kamu davası açılmasını bulundukları şehirlerdeki savcılıklardan isteyebilirler. Bu noktada yapılması gereken aylıkları ile ilgili e-devlet üzerinden kontrol etmektir. Dernek üyesi olunmadığı halde kişinin imzasının taklit edilmesi 'Özel belgede sahtecilik' suçunu oluşturur. Bunun da Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı hapistir."

927 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği'nde her yıl üyelerden 36 TL aidat kesiliyor. Türkiye Emekliler Derneği, aidatlarla ortaya çıkan yıllık 33 milyon lirayla yakın paranın nerelere harcandığını şöyle açıkladı:

"113 şubenin binaları satın alındı. 13 tane yayınlanmış eğitim, kültür yayınlarımız var. Emeklilerin konaklayabileceği misafirhanelerimiz, Erdek'te emeklilere yaz kampımız var. Personel giderleri, devlete ödenen vergiler, uluslararası kuruluşlara ödenen aidatlar, yapılan seminerler, eğitimler, turlar, geziler, eğitim yayınları bütün paralar buralara harcanıyor. Şu an Afyon'da arazisi alınan yere emeklilere 400 yataklı termal tesis yapılıyor. Paranın bir kısmı da fonda yeni eserler yapılması için ayrılıyor."
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