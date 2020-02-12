Şehirlerarası otobüs yolculuğunda evcil hayvan taşınması, seyahat eden müşteriler arasında tartışmalara neden oldu. Otobüs firmaları da bu tartışmaları ortadan kaldırmak adına bir takım kurallar koymak için kolları sıvadı. Kedi ve köpek cinsinin birbirlerini gördüklerinde çıkardıkları seslerden rahatsız olan yolcuların olduğunu, bu nedenle de otobüs içerisinde tartışmaların yaşandığını söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım yeni alınacak kurallar arasında şu maddelerin olacağını söylüyor: Her otobüste sadece bir evcil hayvan taşınacak veya isteyen otobüs firmaları hayvanlı- hayvansız şeklinde iki sefer yapacak. Yanında kedi veya köpeği ile seyahat edecek yolcular 72 saat öncesinden otobüs firmasına bildirmesi gerekecek.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre: Evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Ancak bu uygulama otobüs içindeki yolcular arasından büyük tartışmalara neden oldu. Hal böyle olunca şehirlerarası otobüs firmaları da kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların taşımacılığına yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

"HAYVANLI VE HAYVANSIZ İKİ FARKLI SEFER KONULACAK"

Evcil hayvan taşımacılığına belirli kuralların getirileceğini söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Kedi- Köpek taşımacılığında belli bir takım kurallar koymayı düşünüyoruz. Örneğin evcil hayvanları ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız 72 saat öncesinden bu durumu firmaya bildirmesi gerekecek. Her otobüste bir hayvan taşınacak çünkü diğer evcil hayvanlar birbirlerini gördüklerinde çıkardıkları sesler diğer yolcuları rahatsız ediyor. Diğer bir alternatif kuralımız ise otobüs firmaları hayvanlı- hayvansız iki farklı sefer koyacak." ifadelerini kullandı.

Evcil hayvan taşımacılığında otobüs firmaları yeni kurallar getiriyor

"TÜM HAYVANLAR CANIMIZIN BİR PARÇASI"

Kararın çıkmasının ardından belirsizliklerin çok fazla olduğunu belirten Yıldırım, "Bu karar kesinlikle bir engelleme değildir. Tüm hayvanlar bizim canımızın bir parçası. Biz de onlar için gereken desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"DAHA MUTLU SEYAHAT EDECEKLER"

Bu kuralları bakanlığa sunacaklarını belirten Yıldırım, böylece tüm yolcuların daha mutlu seyahat edeceğini söylüyor.