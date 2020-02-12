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'Kayaklı küfür' krizi... 3 kuruşluk tazminat davası açıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclis kürsüsünden küfrettiği iddia edilen AK Partili meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıkladı. Kürsüde, hemen yanında oturduğu İmamoğlu'nun sözlerini duyup olayı AK Parti Grubu'na aktaran divan katibi Onur Uygun da Aşıkkutlu'nun açacağı davada şahit olacağını belirtti.
 12 Şubat 2020 08:38
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'Kayaklı küfür' krizi... 3 kuruşluk tazminat davası açıyor!

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ettiği iddia edilen küfür damga vurdu. İmamoğlu'nun yakın çevresine, "Bir anda boş bulundum. Kayak tatilim üzerinden bana operasyon çekiliyor" diye anlattığı belirtilen olay, AK Parti grubu ile İmamoğlu'nun arasını açtı.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, küfürün muhatabı olduğu iddia edilen AK Partili İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, "Tevfik Göksu, Esenler'deki kentsel dönüşümle ilgili konuşurken, 'Depremle ilgili ne yaptınız' diye sordu. Ben de bunun üzerine 'Kayak yaptılar' dedim, 'Kayak nasıldı' diye bir ifadem olmadı" diye konuştu.

Aşıkkutlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Hemşerimiz tarafından böyle bir hakarete maruz kaldık. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu. Sonra kendisi de söylediği beyanı tasdik etti. Başkan, meclis bitiminde geldi, '5 dakika konuşabilir miyiz?' diyerek beni makamına davet etti. Ben de 'Uygundur' diyerek gittim. O sözün bir anda ağzından çıktığını, üzgün olduğunu söyleyip özür diledi. Ben de kameralar önünde işlenmiş eylemin özrünün tenhada olmayacağını, meclis önünde hem şahsımdan hem meclisten özür dilemesi gerektiğini söyledim. Üzgün olduğunu beyan ediyordu, o ruh halini de tarafımıza yansıttı. İçeriden üzgün olup olmadığını Allah bilir tabii."

'AYNI KÜFRÜ TEKRAR SÖYLEDİ'

Meclis'te İmamoğlu'nun solunda oturan İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi, Divan Katibi Onur Uygun yaşananları şöyle anlattı: "Tevfik Göksu İBB Başkanı'na 'Deprem için ne yaptınız?" sorusunu yöneltince, meclis üyemiz 'Başkanımız kayak yaptı' dedi. İmamoğlu o malum küfrü söyledi. Bir arkadaştan daha 'kayak' sesi geldi. İmamoğlu aynı küfrü tekrar söyledi. 'Başkanım, yaptığınız ayıp değil mi' dedim. Bana, 'Haddini bil... Sen kimsin, ne karışıyorsun? Kayakla ilgili kim söylüyorsa, küfürlerim onlar için de geçerli' dedi. 'Terbiyesizlik yapıyorsunuz' dedim. Küfür nedeniyle meclis üyesi arkadaşım dava açacak, ben de şahit olacağım."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise "Makyaj dökülüyor. İstanbul'un edebi ve adabına yakışmadı. Başkana yakışmadı. İnsanlar ya inandıklarını söylerler ya da rol yaparlar" dedi. İBB yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

İmamoğlu küfür için özür diledi
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