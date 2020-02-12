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AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali başvurusunu oy birliğiyle reddetti
 12 Şubat 2020 08:47
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AYM'den CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Kanal İstanbul'un iptalini talep etmişti.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddettiğini duyurdu.

Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin kanundaki ".Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri." ibaresinin iptal edilmesini istemişti.
Memurlar.Net
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