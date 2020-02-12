Akit'in Selvi Kılıçdaroğlu hakkında asılsız haberine tazminat
Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında yapılan asılsız haber nedeniyle Akit Gazetesi'nin, 5 bin lira tazminata mahkum edilmesi kararını haklı buldu.
|12 Şubat 2020 08:50
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Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında yapılan asılsız haber nedeniyle Akit Gazetesi'nin, 5 bin lira tazminata mahkum edilmesi kararını haklı buldu.
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, "Söylentiye dayalı suç isnadı içeren haberler yaparak kişilerin itibarlarını zedelemek ifade özgürlüğü kapsamına girmez" dedi.
Haberde, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Selvi Kılıçdaroğlu'na 53 bin liralık gerdanlık hediye ettiği öne sürülmüştü.
Kılıçdaroğlu da söz konusu haberler üzerine gazeteye tazminat davası açmıştı.
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