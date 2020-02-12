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6 siyasi parti hakkında AYM suç duyurusunda bulunacak

Anayasa Mahkemesi mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi
 12 Şubat 2020 09:00
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6 siyasi parti hakkında AYM suç duyurusunda bulunacak

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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