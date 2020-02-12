1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan, Bakanlığa alınacak 8 bin 844 sözleşmeli personelin alımı hakkında detayları açıkladı.
 12 Şubat 2020 09:03
Yazdır
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin paylaşımı:

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." bilgisini veren Koca, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

Bakan Koca, 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarının da bittiğini vurgulayarak, "Pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Atamaların, vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Koca, atamaların sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TCDD'de, 190 gündür bekletiyor
10 Şubat 2020 14:00		 OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı
09 Şubat 2020 23:04
750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün son
07 Şubat 2020 19:01		 2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak
06 Şubat 2020 10:00
Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti
05 Şubat 2020 16:00		 Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!
05 Şubat 2020 09:02
750 engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 09:32		 Karabağlar Belediyesi, 50 zabıta memuru alımını bekletiyor
31 Ocak 2020 11:00
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
30 Ocak 2020 11:24		 İcra müdür yardımcılığında, aynı sayıda doğru cevap sayısına neden farklı puan geldi?
29 Ocak 2020 16:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:34 - Gram altın 302 lira seviyelerinde10:31 - İsveçli çiftin bebeğine Bakan'ın talimatıyla sahip çıkıldı10:31 - Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi10:26 - Ünlü çay markası Lipton satılıyor10:16 - Uyuşturucu yakalamalarına verilecek ikramiye miktarlarında düzenleme yapıldı10:14 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek10:10 - Küçük işletmeler tarımsal üretimde denge unsuru olabilir mi?10:05 - Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri hangi halde %25 artırımlı ödenir?10:05 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı10:03 - Borsa, güne yükselişle başladı
10:00 - Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı09:58 - Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi09:52 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:44 - Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu09:42 - Defne Samyeli: Beni mazur görün, meğer siz doğruları yazmışsınız!09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:23 - İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü09:07 - Türk ve Alman polisinden dolandırıcılıktan 76 şüpheliye operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
16 ilimizde eğitime kar engeli
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
100 bin aileye daha ucuz elektrik
Adım adım adliyede saldırı planı
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Turkuaz medya'nin fenerbahce'ye savaş açması 1
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 2
galatasaray'ın uefa kupası resmini paylaşamaması 2
Evdeki tamirat işlerini yapmak isteyen çocuk 2
orospu 2
Film önermek 1
öylece bakakalmak 3
parazit 1
Psikolojiyi kurtaran kelimeler 3
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 4
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam