1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Şubat 2020 09:37
Yazdır
Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0310 6,0320
Avro 6,5820 6,5830
Sterlin 7,7930 7,8320
ANKARA
ABD Doları 6,0000 6,0600
Avro 6,5400 6,6100
Sterlin 7,7330 7,8830
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 302 lira seviyelerinde
12 Şubat 2020 10:34		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Şubat 2020 18:19
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
11 Şubat 2020 17:36		 Dövizde gün sonu fiyatları
11 Şubat 2020 17:30
Altın yükselişini bugün de sürdürdü
11 Şubat 2020 17:11		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
11 Şubat 2020 13:19
Çeyrek altın ne kadar?
11 Şubat 2020 13:01		 Gün ortasında doların yükselişi devam etti
11 Şubat 2020 12:10
Gram altın 304 lira seviyelerinde
11 Şubat 2020 10:51		 Borsa, güne yükselişle başladı
11 Şubat 2020 10:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:34 - Gram altın 302 lira seviyelerinde10:31 - İsveçli çiftin bebeğine Bakan'ın talimatıyla sahip çıkıldı10:31 - Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi10:26 - Ünlü çay markası Lipton satılıyor10:16 - Uyuşturucu yakalamalarına verilecek ikramiye miktarlarında düzenleme yapıldı10:14 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek10:10 - Küçük işletmeler tarımsal üretimde denge unsuru olabilir mi?10:05 - Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri hangi halde %25 artırımlı ödenir?10:05 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı10:03 - Borsa, güne yükselişle başladı
10:00 - Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı09:58 - Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi09:52 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:44 - Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu09:42 - Defne Samyeli: Beni mazur görün, meğer siz doğruları yazmışsınız!09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:23 - İdil Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü09:07 - Türk ve Alman polisinden dolandırıcılıktan 76 şüpheliye operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
16 ilimizde eğitime kar engeli
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
100 bin aileye daha ucuz elektrik
Adım adım adliyede saldırı planı
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 2
Film önermek 1
az olsun temiz olsun 1
med cezir 2
parazit 1
sürekli kaybeden kişi 3
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 4
şu an çalan şarkı 6
Huzur veren şeyler 9
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam