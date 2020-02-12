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Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Şiddet gören bir kadını kurtarmak için müdahale ettiği sırada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayan Kadir Şeker'in avukatı tahliye talebinde bulundu. Şeker'in kurtardığı kadın olayla ilgili, ''Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki'' dedi.
 12 Şubat 2020 09:44
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Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker'in avukatı müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Fen Lisesi öğrencisi Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak isteyerek iki sevgiliye müdahale etti. Müdahale ettiği sırada Özgür Duran'ı çıkan arbedede kalbinden bıçakladı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan Kadir Şeker'in olayın ardından cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi.

''BENİM DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ''

Olayın ardından Antalya'ya giden Ayşe D, adli işlemler için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü. Ayşe D, Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, ''Ben Özgür'le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. Dört ay önce Konya'ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp, parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. 'Nikahlı karın mı?2 diye sordu. Ben de 'Evet ablacım, o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı'' dedi.

'GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VARDI'

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D, şunları kaydetti:

''Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp, onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı."

DHA
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