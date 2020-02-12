Defne Samyeli: Beni mazur görün, meğer siz doğruları yazmışsınız!
|12 Şubat 2020 09:42
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Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı haberlerine ilişkin gazetecilere bir açıklama yaptı. Defne Samyeli, "Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız" dedi.
Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli, gazetecilerin sorularına imalı yanıtlar verdi. Samyeli, aldatma sorularına da üstü kapalı şekilde cevapladı.
"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var.
Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım.zb
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