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Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
|12 Şubat 2020 09:58
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Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
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