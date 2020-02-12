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Uyuşturucu yakalamalarına verilecek ikramiye miktarlarında düzenleme yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sahipli eroin ve kokain yakalamalarında kilogram başına 60 bin, baz morfin yakalamalarında 36 bin, esrar ve khat yakalamalarında 15 bin, afyon yakalamalarında ise 5 bin lira ikramiye verilecek
 12 Şubat 2020 10:16
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Uyuşturucu yakalamalarına verilecek ikramiye miktarlarında düzenleme yapıldı

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sahipli eroin ve kokain yakalamalarında kilogram başına 60 bin, baz morfin yakalamalarında 36 bin, esrar ve khat yakalamalarında 15 bin, afyon yakalamalarında ise 5 bin lira ikramiye verilecek.

Sahipsiz yakalamalarda ise kilogram başına eroin ve kokain için 12 bin, baz morfin için 7 bin 200, esrar ve khat için 3 bin afyon için de bin lira ikramiye ödenebilecek.

Kararda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda kabul edilen her bir iddianame başına ödenecek birim miktarlarının üst sınırları da belirlendi.

Buna göre, eroin ve kokain için 8 kilogram, baz morfin için 14 kilogram, esrar için 32 kilogram, afyon için 96 kilogram ve kenevir bitkisi için 32 bin metrekare birim miktar üst sınırı olarak belirlendi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin bireysel suçlarda birim miktarı üst sınırı da eroin ve kokain için 50 gram, esrar için 200 gram, afyon için 600 gram ve kanun kapsamındaki sentetikler için 25 gram oldu.

Anadolu Ajansı
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