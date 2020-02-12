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Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi

Akaryakıt, demir-çelik, madencilik, ilaç-sağlık, turizm, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık ve dijital ekonomi gibi sektörler nezdinde başlatılan vergi incelemeleri diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek
 12 Şubat 2020 10:31
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Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunun yeni örgütlenme modelinde tüm sektörler izlenecek ve risk unsuru yüksek olanlar sürekli gözetim ve denetim altında tutulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kurul bünyesinde, sektörel uzmanlaşma modeline geçiş çalışmalarıyla birlikte sektörel bazlı incelemelere ağırlık verildi. Akaryakıt, demir-çelik, madencilik, ilaç-sağlık, turizm, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, dijital ekonomi, alkollü içecekler ve tütün mamulleri gibi sektörler nezdinde başlatılan vergi incelemeleri diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

- Sosyal medyadan satış yapanlar ve şarkıcılar takipte

Vergi incelemeleri, Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan analizler ile ihbar ve şikayetler sonucunda başlatılıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden satış yapanlar ve reklam geliri elde edenler ile doktor, avukat, sanatçı ve şarkıcıların olması gereken tutarların çok altında vergi beyan ettiği görüldü.

Kurul yetkilileri, yüksek kazançları ve lüks yaşantılarıyla dikkati çeken isimlerin ödediği vergilerin oranının yüzde 1'i geçmediğine, bu alanda yapılan ihbarların artış gösterdiğine işaret etti. Yetkililer, sektörel analizlerin yapılan ihbarları desteklemesiyle vergi incelemelerinin ve anlık denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kurul yetkilileri, bu nedenle mükelleflerin yüksek tarhiyatlara, cezalara ve gecikme faizlerine muhatap olmaması için vergilerini zamanında ve tam olarak beyan etmelerinin önemine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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