Emsal karar: Yanlış teşhise 2 milyon tazminat

Siirt'te yaşayan İ.A. ve R.A.'nın çocukları M.E.A, 2013 yılında prematüre olarak dünyaya geldi. İlk müdahalesinin ardından minik bebek tedavisine devam edilmesi için Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan M.E.A'ya iddiaya göre yanlış teşhis uygulandı. Yenidoğan bebeğin prematüre retinopatisinin (ROP) muayenesi yapılmayan talihsiz bebek, ilaçla tedavi edilebilecekken gözlerinden oldu.

Dünyalar başlarına yıkıldı

Bir süre sonra çocuklarını hastaneden çıkaran İ.A. ve R.A., M.E.A.'nın görmediğini fark etti. Talihsiz çocuğun daha sonradan yapılan muayenesinde gözlerinde görme kaybının olduğu ortaya çıktı. Dünyaları başına yıkılan İ.A. ve R.A, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu ve tazminat davası açıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen belgeleri de göz önüne alarak M.E.A.'nın yanlış teşhis sonucu gözlerinde yüzde 90 oranında görme kaybının olduğuna hükmederek hastaneyi 1 milyon 835 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum etti. Tazminatın yasal faizi ile birlikte 2 milyon lirayı geçeceği öğrenildi.

Doktorun yargılanmasına devam edilecek

Çiftin avukatı Mehdi Özdemir, "Doktorun görev kusuru nedeniyle taksirle yaralama ve görevi kötüye kullanma suçları yönünde cezalandırılması istemi ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Batman 5. Asliye Ceza Mahkemesinin derderst bir şekilde bu suçlar yönünden görevli doktor yargılanmaya devam etmektedir" diye konuştu.