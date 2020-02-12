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Ortaöğretim Bursluluk sınavı başvurusu için ek süre verildi
2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurusu için ek süre verildi
|12 Şubat 2020 10:58
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2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvurusu İçin Ek Süre
17 Şubat'ta sona erecek olan sınav başvurusu, Elazığ merkezli depremden etkilenen bölgelerde yarıyıl tatilinin uzatılması nedeniyle, Türkiye genelinde 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
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