1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevde bulunan zabıt katipler dahil 8 zanlıya FETÖ gözaltısı

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
 12 Şubat 2020 11:04
Yazdır
Görevde bulunan zabıt katipler dahil 8 zanlıya FETÖ gözaltısı

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu kapsamda Sivas, Kayseri ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevde bulunan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memurları S.M. ve T.Y, ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y, Sivas Sağlık Müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, muhasebeci M.D. ile A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
12 Şubat 2020 12:44		 Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı
12 Şubat 2020 12:39
Adım adım adliyede saldırı planı
12 Şubat 2020 07:56		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
11 Şubat 2020 20:23
FETÖ davasında eski öğretmen 5 sanığa ceza
11 Şubat 2020 18:16		 Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması
11 Şubat 2020 17:59
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
11 Şubat 2020 17:33		 Akın Öztürk'ün eski emir astsubayının yargılaması sürüyor
11 Şubat 2020 14:04
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis
11 Şubat 2020 13:35		 Askeri araçlar sınırda
11 Şubat 2020 13:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:41 - Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği12:39 - Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı12:33 - Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu12:30 - Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!12:26 - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü12:21 - Koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üzeri, yüzde 75'i başka hastalık sahibi12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın11:58 - 'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'
11:46 - Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu11:40 - Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur11:34 - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı11:33 - İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama11:32 - ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi11:27 - 'Şubat sonuna kadar Rejimi gözlem noktalarının dışına çıkaracağız'11:25 - Kucağında çocukla otomobil kullandı!11:15 - Eski milletvekili Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
16 ilimizde eğitime kar engeli
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş yerinde her gelenle çay içme hastalığı 2
Turkuaz medya'nin fenerbahce'ye savaş açması 2
sürekli kaybeden kişi 3
seksenler 2
gönül koymak 2
İhsan Oktay Anar 3
fetö'nün en önemli siyasi ayağı kılıçdaroğlu ve ekibidir 1
geleneksel lucescu'yu transfer etme sezonu 2
ali koç 3
kokoş 1
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam