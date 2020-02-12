Görevde bulunan zabıt katipler dahil 8 zanlıya FETÖ gözaltısı

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu kapsamda Sivas, Kayseri ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevde bulunan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memurları S.M. ve T.Y, ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y, Sivas Sağlık Müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, muhasebeci M.D. ile A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.