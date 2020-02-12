1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski milletvekili Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
 12 Şubat 2020 11:15
Yazdır
Eski milletvekili Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkoğlu'nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, MHP Grup Başkanvekilleri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletvekilleri, meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Türkoğlu'nun cenazesi yarın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

Osmaniye'de 1968 yılında doğan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Adana Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Türkoğlu, sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu, Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı, Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi, 2006'da 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

TBMM'de 2011-2015 tarihlerinde Osmaniye Milletvekili olarak görev yapan Türkoğlu, daha sonra İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu
12 Şubat 2020 12:33		 Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın
12 Şubat 2020 12:01
Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur
12 Şubat 2020 11:40		 'Şubat sonuna kadar Rejimi gözlem noktalarının dışına çıkaracağız'
12 Şubat 2020 11:27
6 siyasi parti hakkında AYM suç duyurusunda bulunacak
12 Şubat 2020 09:00		 Beyaz Saray: İdlib'e askeri olarak müdahale edebileceğimizi sanmıyorum
12 Şubat 2020 07:31
MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti
12 Şubat 2020 06:53		 Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
12 Şubat 2020 06:52
Pentagon'dan teröre skandal bütçe
12 Şubat 2020 06:12		 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Şubat 2020 03:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:41 - Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği12:39 - Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı12:33 - Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu12:30 - Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!12:26 - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü12:21 - Koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üzeri, yüzde 75'i başka hastalık sahibi12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın11:58 - 'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'
11:46 - Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu11:40 - Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur11:34 - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı11:33 - İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama11:32 - ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi11:27 - 'Şubat sonuna kadar Rejimi gözlem noktalarının dışına çıkaracağız'11:25 - Kucağında çocukla otomobil kullandı!11:15 - Eski milletvekili Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
16 ilimizde eğitime kar engeli
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir şeker 5
tanrı kent 3
yaraya tuz basmak 4
Gran Torino 1
sarılmak 4
messiah 1
karadul örümceğinin iyi niyeti 2
yazamamak 6
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
bir bilmecem var çocuklar 3
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam