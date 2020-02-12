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Kucağında çocukla otomobil kullandı!

İstanbul Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
 12 Şubat 2020 11:25
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Kucağında çocukla otomobil kullandı!

İstanbul D-100 kara yolu üzerinde, trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA UZUN SÜRE İLERLEDİ
Kucağındaki çocuk ile zaman zaman şerit değiştiren sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.

O anlar ise başka bir vatantaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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