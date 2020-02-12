1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama

IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubu Bilgi Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi
 12 Şubat 2020 11:33
Yazdır
İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama

Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı'nda Ersin İnankul, İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, IST Bilişim AŞ Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, "Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna getirildi.

İGA Sistem, İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek. Dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul Havalimanı'nda konumlandırılmasına liderlik edecek.

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Ersin İnankul, sırası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilişim ve yurt dışında finans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine bilgi teknolojileri alanında başlayan İnankul, TAV bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldıktan sonra 2015 Mart ayı itibarıyla İGA bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürme kararı aldı.

İstanbul Havalimanı'nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli görevler üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnankul, 2018 yılında Dubai'de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiye'de yılın CIO'su ödüllerini de almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi Denetim Kurulu sektörel incelemelere hız verdi
12 Şubat 2020 10:31		 Ünlü çay markası satılıyor
12 Şubat 2020 10:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı
12 Şubat 2020 10:05		 Türk Hava Yolları Avrupa'da ilk üçe girdi
12 Şubat 2020 00:07
Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak
11 Şubat 2020 23:31		 Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri
11 Şubat 2020 23:26
Gıdada 100 milyar dolar kaybettiren hile!
11 Şubat 2020 21:43		 ASELSAN karını yüzde 45 artırdı
11 Şubat 2020 20:38
Banka ücret ve komisyonlarına düzenleme olumlu karşılandı
11 Şubat 2020 13:03		 İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı
11 Şubat 2020 10:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:41 - Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği12:39 - Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı12:33 - Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu12:30 - Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!12:26 - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü12:21 - Koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üzeri, yüzde 75'i başka hastalık sahibi12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın11:58 - 'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'
11:46 - Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu11:40 - Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur11:34 - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı11:33 - İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama11:32 - ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi11:27 - 'Şubat sonuna kadar Rejimi gözlem noktalarının dışına çıkaracağız'11:25 - Kucağında çocukla otomobil kullandı!11:15 - Eski milletvekili Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
16 ilimizde eğitime kar engeli
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masal 5
İhsan Oktay Anar 3
kadına şiddet 3
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 4
Wuhan virüsü 1
Engellilere Ayrılan Otoparka Park Etmek 3
Amores Perros 1
orospu 2
gönül koymak 2
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam