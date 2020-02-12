Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu



Milletvekilinin şoförü iken 2015 yılıda Çorumda bir kamu kurumuna memur olarak atanan Mustafa Öztaş daha sonra Iğdır KOSGEB'e muhasebe memuru olarak geçmişti.

Öztaş, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzyurt'un imzasıyla, 11 Şubat 2020 tarihinde Iğdır il müdürlüğüne atandı

Mustafa Öztaş Kimdir!

1980 Çorum doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. Anadolu üniversitesi Sosyal bilimler ve İşletme bölümlerinden mezun oldu Kosgeb Ankara Ostim müdürlüğü ve Kosgeb Çorum Müdürlüğünde görev yaptı. Öztaş evli ve üç çocuk babasıdır.