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Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın

"Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37'sini gerçekleştirdik.Bir profesör, 8 yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması ve o tabelanın altından geçmek bizim için gerçekten üzücüdür. Buradan genç arkadaşlarıma söylüyorum; hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın. Orada verilen eğitime, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör ve doçent var, buna bakarak tercih edin"
 12 Şubat 2020 12:01
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Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37'sinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Gül, Hakimevi'nde düzenlenen "Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı"nda, adalet hizmetlerinin kalitesini belirleyenin temelde insan unsuru olduğunu, insana yapılan yatırımın her şeyin başında geldiğini söyledi.

Bugün yargılama faaliyetlerinin gücünü ve itibarını, hukukçunun ehliyetinden, muhakeme yeteneğinden, adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerden aldığına inandıklarını belirten Gül, adaletin ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükseldiğini ifade etti.

Bakan Gül, Yargı Reformu Stratejisi'ndeki önemli başlıklarından birisinin de hukuk eğitimi ve hukuk mesleklerine giriş olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedeflerden 37'sini bugün itibarıyla gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim. Kanun gerektiren tüm faaliyetler, birinci yargı paketiyle kanunlaşmış ve 24 Ekim'de yayımlanmıştır. Bu pakete karşı muhalefetin bile anayasaya aykırı iddiasıyla bir iki teknik şey haricinde bir itirazı olmamıştır ve toplumsal konsensüsle kanunlaşmıştır. Kanun gerektirmeyen konularda da adımlar atılmış, 250 faaliyetin 37'si gerçekleşmiştir."

- Yetişmiş hukukçu eksiği

Yakın zamanda TBMM'nin gündemine gelmesini ve kanunlaşmasını bekledikleri 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü yargı paketleriyle Türkiye'nin hukuk sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını aktaran Gül, yargının temel meselelerinden birisinin de iyi yetişmiş hukukçu eksikliği olduğunu anlattı.

Bakan Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte 190 bin olan başarı sırasının 125 bine çekildiğine ve attıkları adımın meyvesini bu sene alacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir profesör, 8 yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması ve o tabelanın altından geçmek bizim için gerçekten üzücüdür. Buradan genç arkadaşlarıma söylüyorum; hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın. Orada verilen eğitime, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör ve doçent var, buna bakarak tercih edin. Bu sene üniversite sınavlarında daha nitelikli daha kaliteli bir tercihi görmeyi hep beraber umut ediyoruz."

Çalıştaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı mensupları ile diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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