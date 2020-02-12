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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Şubat 2020 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,01706,0180
Avro6,57206,5730
Sterlin7,78907,8280
ANKARA
ABD Doları5,99506,0550
Avro6,54006,6100
Sterlin7,73307,8720
Anadolu Ajansı
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