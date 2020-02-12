1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, mobbinge karşı her zaman ve her koşulda mücadeleyi önemsediklerini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi mobbing maalesef ülkemizde de varlığını sürdürmektedir." dedi.
 12 Şubat 2020 11:58
Yazdır
'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'

TBB tarafından düzenlenen Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Toker, son yıllarda sıkça karşılaşılan, maruz kalan çalışanlar üzerinde pek çok fiziksel ve psikolojik etkiler yapan mobbing konusunu ele aldıklarını belirtti.

Toker, kadınların mobbinge daha fazla maruz kalma riski olduğuna dikkati çekerek, "İş yerinde psikolojik taciz kavramının uluslararası literatürde yaygın olan şekli olan mobbingi konuşacağız. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi mobbing maalesef ülkemizde de varlığını sürdürmektedir." diye konuştu.

Bireylerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik baskı ve şiddetin toplumun yaşamına da olumsuz yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Toker, "Alınacak tedbirlerin, çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında TBB olarak her zaman her koşulda mücadeleyi ve bu konuda atılacak tüm adımları önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal Toker, sempozyumun mobbingin insanlar üzerinde yarattığı sosyal imaj zedelenmesi, mesleki kimliğin yitirilmesi, aile içinde başarısızlık ve elindekini kaçırmış birey durumuna düşme sonuçlarını bertaraf etme ve toplumun bilinçlendirilmesine katkısı olacağını sözlerine ekledi.

Sempozyuma, TBB üyeleri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu- Sen'den 3 bin 600 ek gösterge açıklaması
11 Şubat 2020 17:01		 Hisarcıklıoğlu: İş dünyası işlem ücretlerine getirilen sınırlamadan memnun
11 Şubat 2020 15:28
Sağlık- Sen'den 'sağlık hizmetleri tazminatı' önerisi
10 Şubat 2020 19:07		 TÜBİTAK Başkanı Mandal: Önerilen 100 projenin 80'i reddediliyor
10 Şubat 2020 18:06
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Daha çok girişimci çıkartmamız lazım
10 Şubat 2020 14:40		 Aile Hekimleri, Başkent'te miting düzenledi
08 Şubat 2020 22:04
'Sigara içmeyene fazladan izin uygulaması getirilmeli'
08 Şubat 2020 20:48		 Türk Eğitim-Sen Başkanı, üye sayılarını açıkladı
08 Şubat 2020 16:53
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
08 Şubat 2020 14:04		 MSG yöneticilerinin yönetimden el çektirilmesi istendi
08 Şubat 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:54 - 'Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı'12:44 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:41 - Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin' isteği12:39 - Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı12:33 - Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu12:30 - Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi!12:26 - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü12:21 - Koronavirüsten ölenlerin yüzde 80'i 60 yaş üzeri, yüzde 75'i başka hastalık sahibi12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Adalet Bakanı: Hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın
11:58 - 'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'11:46 - Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu11:40 - Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur11:34 - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı11:33 - İstanbul Havalimanı'nda üst düzey atama11:32 - ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi11:27 - 'Şubat sonuna kadar Rejimi gözlem noktalarının dışına çıkaracağız'11:25 - Kucağında çocukla otomobil kullandı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
16 ilimizde eğitime kar engeli
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Adalet Bakanı'ndan 'Kadir Şeker' açıklaması
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
Kadir'in kurtardığı kadın çark etti: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı bizzat Kılıçdaroğlu'dur
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali koç 3
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
a spor dışarı 1
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 4
çayı kahveyi şekersiz içenlerin evinde şeker bulunmaması 6
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 1
Amerikan History x 1
reklamın bitmesine 5 saniye kalan reklamı atla sekmesi 2
yoldan çekilmek 1
ankapark'ın kapatılması 2
SON İLANLAR
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam