'Mobbing ülkemizde de varlığını sürdürmektedir'
|12 Şubat 2020 11:58
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TBB tarafından düzenlenen Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Toker, son yıllarda sıkça karşılaşılan, maruz kalan çalışanlar üzerinde pek çok fiziksel ve psikolojik etkiler yapan mobbing konusunu ele aldıklarını belirtti.
Toker, kadınların mobbinge daha fazla maruz kalma riski olduğuna dikkati çekerek, "İş yerinde psikolojik taciz kavramının uluslararası literatürde yaygın olan şekli olan mobbingi konuşacağız. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi mobbing maalesef ülkemizde de varlığını sürdürmektedir." diye konuştu.
Bireylerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik baskı ve şiddetin toplumun yaşamına da olumsuz yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Toker, "Alınacak tedbirlerin, çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında TBB olarak her zaman her koşulda mücadeleyi ve bu konuda atılacak tüm adımları önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ünsal Toker, sempozyumun mobbingin insanlar üzerinde yarattığı sosyal imaj zedelenmesi, mesleki kimliğin yitirilmesi, aile içinde başarısızlık ve elindekini kaçırmış birey durumuna düşme sonuçlarını bertaraf etme ve toplumun bilinçlendirilmesine katkısı olacağını sözlerine ekledi.
Sempozyuma, TBB üyeleri ve davetliler katıldı.
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