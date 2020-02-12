Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü
|12 Şubat 2020 12:26
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Gaziantep'te, intikam için sosyal medyada sahte hesap kullanarak buluşmaya çağırdığı kişiyi öldüren genç ile 9 arkadaşı yakalandı.
İddiaya göre, yaklaşık 1,5 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan Samet Çalışkan'dan (17) intikam almak isteyen F.U, (17) sosyal medyada kadın ismi kullanarak hesap açtı.
F.U, bir süre sosyal medya hesabından mesajlaştığı Samet Çalışkan'ı daha sonra kız arkadaşı S.K. ile telefonda görüştürerek buluşmaya ikna etti.
Arkadaşlarıyla beraber buluşma yerine giden F.U, burada Samet Çalışkan'ı bıçaklayarak öldürdü.
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca yaklaşık 280 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonla F.U. ve S.K'nin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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